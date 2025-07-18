Жителя Феодосии задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Фото: Антитеррористическая комиссия в Севастополе / Telegram

ФСБ в Крыму задержала местного жителя, который передавал украинской разведке информацию о военных объектах региона, сообщает региональная антитеррористическая комиссия в своем телеграм-канале.

По данным правоохранительных органов, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудниками украинских спецслужб и помимо военных объектов передавал им сведения о расположении подразделений ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского порта.

Задержанный дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

4 июня сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму двух женщин, передававших данные о военных объектах украинской разведке.

Одна из женщин предоставила украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. Другая, жительница Севастополя 1986 года рождения, собирала для украинских спецслужб информацию о военнослужащем Черноморского флота.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ст. 275 УК (государственная измена), им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.