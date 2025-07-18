На Камчатке медведь напал на спавшую в палатке туристку

Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, пока та спала в палатке в районе Мутновского вулкана Камчатского края, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений Следственного комитета (СК) и минздрава.

Медики отметили, что пострадавшая получила множество рваных ран, а также перелом, ее прооперировали, женщина находится в реанимации. В СК уточнили, что палаточный лагерь был установлен в районе Мутновской ГеоЭС.

Следователи организовали проверку по ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до десяти лет.

Местная прокуратура после произошедшего решила проверить турфирму «на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным Mash, туристическая группа, в составе которой была женщина, не зарегистрирована.

В июне медведь напал на мужчин в Южно-Сахалинске и загрыз их. Инцидент произошел вблизи КПП поисково-спасательного отряда им. Полякова. В МЧС тогда рассказали, что один человек спасся, а второго медведь сильно покусал, тот умер от кровопотери. Кроме того, спасатели встретили в том месте еще двоих граждан, которые убегали от зверя, а позже охотоведы пошли в лес на поиск зверя и обнаружили еще одного погибшего человека.