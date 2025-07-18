МИД отреагировал на демонтаж памятника географу из России в Киргизии
Российское посольство в Киргизии поставило на контроль ситуацию с демонтажом памятника географу Петру Семенову-Тян-Шанскому в киргизском Балыкчи. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Посольство России в Киргизии внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с киргизской стороной», — сказала она.
Монумент был снят для реставрации и в связи с благоустройством городской территории, отметила Захарова, подчеркнув, что после реконструкции памятник установят в новом парке города.
Памятник географу стоял на въезде в Балыкчи, статую демонтировали ранее в июле. Мэр города Султан Кермалиев заверил, что монумент сняли для реставрации, после чего его установят в новом городском парке, передавал «Вечерний Бишкек».
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский — выдающийся русский географ, путешественник и статистик XIX века. Он первым из европейцев подробно исследовал горную систему Тянь-Шаня и доказал, что там нет вулканов, как тогда считали. Семенов-Тян-Шанский внес огромный вклад в изучение географии Центральной Азии и был одним из организаторов Русского географического общества.
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