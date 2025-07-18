Российские ПВО перехватили более 20 дронов за два часа
Силы ПВО России перехватили 22 украинских дрона за два часа над четырьмя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
Так, с 21:00 по 23:00 мск военные уничтожили по десять беспилотников над Брянской областью и над Крымом, еще по одному — над Московским регионом и на Орловской областью.
В 22:25 мск воздушную опасность ввели в Липецкой области, примерно через ее повысили с желтого до красного уровня, сообщал губернатор Игорь Артамонов. Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении опасности БПЛА в 22:55 мск.
На фоне сообщения о сбитом беспилтнике, летевшем в сторону Москвы, чуть более чем на 10 минут приостанавливали полеты аэропорты Домодедово и Жуковский.
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