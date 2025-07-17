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Принцесса из Лимпопо вышла замуж за яровчанина и переехала на Алтай

Принцесса из провинции ЮАР Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за жителя города Яровое в Алтайском крае Артема Сидоренко и переехала туда, сообщают «Вести Алтай».

Молодые люди познакомились случайно. Сидоренко сказал, что они с девушкой совместимы по культуре, философии жизни, быту, семейным ценностям, потому он понял, что Тсакани — его человек.

Тсакани Зенки сама предложила приехать ближе к родителям мужа, говорится в сообщении. Пара живет в Яровом два года.

До этого Сидоренко следовал всем традициям ЮАР — он выкупал невесту, молодые сыграли свадьбу на 500 гостей. Вторую свадьбу в западном стиле пара сыграла в Кейптауне.

В Яровом девушка полет грядки, учит английскому языку местных детей.

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Более 15 лет назад в Россию переехала принцесса из африканского Габона — Сузи Наоми. Ее дед был последним королем древнего племени, существовавшего еще до того, как страна стала республикой. В России Сузи Наоми получила образование — стала врачом. Она также выучила русский язык и написала на нем книгу «Габонка в Сибири».

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