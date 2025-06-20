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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин назвал серьезные последствия поставки водки в ЮАР

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ПМЭФ-2025

Путин назвал серьезные последствия поставки водки в ЮАР
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Поставки российской водки в Южно-Африканскую Республику являются серьезным шагом, поскольку влекут за собой значительные экономические последствия. Об этом на Петербургском международном форуме заявил президент Владимир Путин.

«Мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южно-Африканскую Республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна. Вот», — сказал президент.

Он добавил, что Россия собирается вместе с коллегами из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России.

«А хочу напомнить, что Россия уверенно занимает первое место», — продолжил Путин.

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«Безусловно. Больше водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние», — ответил на это модератор сессии Надим Котеич.

«Во всяком случае, будет веселее жить, это уж точно», — заключил Путин.

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Полина Харчевникова
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