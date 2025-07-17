Семья Героя России Сулейманова получила ₽5 млн от сенатора Керимова

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Сенатор Сулейман Керимов выделил 5 млн руб. родственникам погибшего Героя России Султана Сулейманова, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в телеграм-канале.

«Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей», — сказал на встрече с родными Сулейманова Меликов.

Сертификат на денежную сумму родственникам Сулейманова передал депутат Госдумы Хизри Абакаров после церемонии передачи родным «Золотой Звезды».

Фото: пресс-служба Главы Дагестана / Telegram Фото: пресс-служба Главы Дагестана / Telegram Фото: пресс-служба Главы Дагестана / Telegram Фото: пресс-служба Главы Дагестана / Telegram Фото: пресс-служба Главы Дагестана / Telegram

Глава Дагестана рассказал родственникам Сулейманова о возможности также совершить паломничество по святым местам по квоте.

Сулейманов — уроженец села Касумкент Сулейман-Стальского района. После окончания высшего военного командного училища Сулейманов проходил службу в частях Вооруженных сил России, в том числе участвовал в боях в зоне военной операции.

Последним местом службы Сулейманова была мотострелковая бригада в Южно-Сахалинске. Незадолго до гибели в ноябре 2024 года он получил звание подполковника за умелое руководство штурмовым батальоном.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя России.

Керимов в честь 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества решил выделить дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны и семьям Героев России из Дагестана, участвовавших в военной операции, по 5 млн руб., об этом сообщил депутат Абакаров.