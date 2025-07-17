Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников
Над Брянской областью отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен 21 вражеский беспилотник самолетного типа», — сообщил он.
Кроме Брянской области, по одному беспилотнику сбили над Калужской, Орловской и Рязанской областями, сообщило Минобороны.
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