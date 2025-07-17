Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Над Брянской областью отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен 21 вражеский беспилотник самолетного типа», — сообщил он.

Кроме Брянской области, по одному беспилотнику сбили над Калужской, Орловской и Рязанской областями, сообщило Минобороны.