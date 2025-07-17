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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

Над Брянской областью сбили 21 беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Над Брянской областью отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен 21 вражеский беспилотник самолетного типа», — сообщил он.

Кроме Брянской области, по одному беспилотнику сбили над Калужской, Орловской и Рязанской областями, сообщило Минобороны.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

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Брянская область БПЛА Александр Богомаз
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