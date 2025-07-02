Politico узнало показаниях экс-главы аппарата Белого дома против Байдена

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн намерен дать показания в ходе расследования о состоянии здоровья экс-президента США Джо Байдена, пишет Politico.

Показания также готовы дать некоторые из бывших помощников Байдена. Допрос Клейна назначен на 24 июля. 30 июля опрос пройдет бывший советник политика Стив Рикетти. Далее на вопросы о состоянии Байдена во время его президентского срока ответят еще три советника.

18 июня в сенате состоялось первое слушание о когнитивных способностях экс-президента США.

В начале июня президент США Дональд Трамп дал указание провести расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании его помощниками автопера для подписания документов. По мнению Трампа, помощники Байдена «злоупотребляли значением президентских подписей, используя автоперо» и скрывали правду о здоровье политика.

В Белом доме предположили, что от американской общественности могли намеренно утаивать, кто в реальности обладает исполнительной властью, в то время как подпись Байдена «использовалась в тысячах документов» для осуществления радикальных политических изменений. Бывший президент США в ответ заявил, что самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства.