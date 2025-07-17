В Подмосковье умерла пострадавшая из-за нападения с молотком девочка
Одна из девочек, пострадавших в результате нападения 16-летнего подростка с молотком в Подмосковье, умерла в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, девочка получил травмы, «несовместимые с жизнью». Врачи пытались ее спасти, но не удалось.
На двух девочек напали с молотком в лесу около садоводческого товарищества в округе Домодедово 11 июля. Пострадавшие — девочки 13 и 16 лет. Нападавший — 16 летний москвич — ударил девочек несколько раз молотком по голове.
Одной из несовершеннолетних удалось убежать и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь. На следующий день напавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
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