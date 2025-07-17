Дума ужесточила наказание за ненадлежащее воспитание детей
Госдума приняла закон об увеличении штрафов для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних. Документ опубликован в думской электронной базе.
Изменения коснутся статьи 5.35 КоАП — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас нарушение статьи предусматривает штраф от 100 до 500 руб. Поправками предлагается повысить его — от 500 до 2 тыс. руб.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, размер штрафа по статье 5.35 не менялся с 2007 года и уже не мог выполнять задачи административного наказания.
Адвокат Оксана Грикевич пояснила, что штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей применяются достаточно часто. По ее словам, в среднем по России ежегодно фиксируется несколько тысяч административных дел, связанных с подобными нарушениями.
Основная часть штрафов назначается в отношении родителей, которые систематически уклоняются от воспитательных и материальных обязанностей либо создают угрозу для жизни и здоровья детей. При этом штрафы назначаются лишь в качестве крайней меры, добавила Грикевич.
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