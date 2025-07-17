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Политика ,  
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Путин заявил о «поехавшем в Европу» зерне Украины для стран Африки

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В 2022 году после заключения «черноморской инициативы» украинское зерно, которое предназначалось для бедных стран юга, в том числе для государств Африки, стали продавать в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Глава РАПУ, говоря о поставках продовольствия в Европу, упомянул прекратившую действие сделку по вывозу зерна из Украины, которое «должно было ехать в страны юга».

«А поехало [зерно] в Европу», — добавил Путин.

«Зерновая сделка» — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле в июле 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы.

В июле 2023 года Россия объявила о выходе из сделки, заявив о несоблюдении ее условий.

По словам Гурьева, Европа скоро может стать не нетто-экспортером, а нетто-импортером зерна, в том числе украинского, поскольку предполагаемый рост цен на минеральные удобрения приведет к падению урожая.

Гурьев спрогнозировал рост мировых цен на удобрения из-за санкций
Бизнес

Россия 30% удобрений импортирует в Европу — 5,5 млн т. Всего же страны ЕС покупают около 17 млн т удобрений из разных стран, добавил Гурьев.

«Сегодня обсуждается в Брюсселе полный фактический запрет поставок российских минеральных удобрений», — рассказал глава РАПУ. По его словам, ограничения могут начать действовать в течение трех лет.

Путин назвал решение ЕС отказаться от российских удобрений «полной глупостью» с экономической точки зрения и «с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства».

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Персоны
Полина Минаева
Владимир Путин Россия зерно сделка Украина Евросоюз Черное море Андрей Гурьев
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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