Путин заявил о «поехавшем в Европу» зерне Украины для стран Африки

Фото: Ed Ram / Getty Images

В 2022 году после заключения «черноморской инициативы» украинское зерно, которое предназначалось для бедных стран юга, в том числе для государств Африки, стали продавать в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Глава РАПУ, говоря о поставках продовольствия в Европу, упомянул прекратившую действие сделку по вывозу зерна из Украины, которое «должно было ехать в страны юга».

«А поехало [зерно] в Европу», — добавил Путин.

«Зерновая сделка» — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле в июле 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы. В июле 2023 года Россия объявила о выходе из сделки, заявив о несоблюдении ее условий.

По словам Гурьева, Европа скоро может стать не нетто-экспортером, а нетто-импортером зерна, в том числе украинского, поскольку предполагаемый рост цен на минеральные удобрения приведет к падению урожая.

Россия 30% удобрений импортирует в Европу — 5,5 млн т. Всего же страны ЕС покупают около 17 млн т удобрений из разных стран, добавил Гурьев.

«Сегодня обсуждается в Брюсселе полный фактический запрет поставок российских минеральных удобрений», — рассказал глава РАПУ. По его словам, ограничения могут начать действовать в течение трех лет.

Путин назвал решение ЕС отказаться от российских удобрений «полной глупостью» с экономической точки зрения и «с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства».