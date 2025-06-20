Гурьев спрогнозировал рост мировых цен на удобрения из-за санкций
Санкции ЕС против российских удобрений, которые по итогам 2024 года заняли треть в структуре всех поставок такой продукции в европейские страны (для России это 15-18% от совокупного экспорта), приведут к росту цен на удобрения во всем мире, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в интервью телеканалу РБК. Речь идет о новых пошлинах ЕС на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии, они вступят в силу 1 июля 2025 года и в следующие три года достигнут запретительного уровня. К действующей ставке 6,5% будет установлена пошлина в размере €40–45 за тонну в зависимости от вида удобрений, постепенно, к 2028 году, она увеличится до €315–430, или 100%
В начале июня аналитики, опрошенные РБК, сообщали о том, что экспортные цены на удобрения раскачались в том числе под влиянием ожидаемых санкций — в частности, котировки российского карбамида в портах отгрузки (расположены на Северо-Западе, он служит основным каналом поставок для этой продукции) выросли на 2-3%. Поддержку спросу оказал рост закупок российских удобрений европейскими потребителями: за первый квартал они составили 980 тыс. т (это 40-45% от всего импорта за прошлый год), в мае год к году поставки выросли на 10%, по отношению к апрелю — на 3% (данные Евростата).
По мнению Гурьева, заменить российские удобрения в Европе продукцией из Марокко, Саудовской Аравии и других стран (по версии Европарламента, поставщиками могут выступить Египет, Алжир, Норвегия, Оман и США) будет проблематично. «Нас тяжело будет заменить, потому что наши контрагенты, наши конкуренты — это Марокко, это Саудовская Аравия, которые в принципе находятся плюс-минус в этом уровне — для них будет достаточно тяжело так быстро туда [на европейский рынок] зайти. Поэтому, собственно говоря, приведет это к чему? Приведет это к росту цены на минеральные удобрения, причем к росту цены по всему миру. <… > Пошлина — это еще увеличивающийся костыль за счет релокации всех этих объемов глобальных рынков: для кого-то будет дороже логистика, для кого-то будет дороже страховка и так далее», — пояснил он.
Российские удобрения, в свою очередь, «найдут покупателя» — на них есть постоянный, устойчивый спрос со стороны «аграрных государств» (например, в 2024 году поставки в Бразилию и Индию выросли на 20% и 20% соответственно). Больших проблем по релоцированию продукции и ее продаже Гурьев не видит. «Что касается рынка Европы, он же стагнирующий. Качество пшеницы будет падать, в этом году уже будет минус 11 млн т пшеницы из Европы. Понятно, что как бы потихоньку отрасль аграрно-промышленного комплекса в Европе такими действиями либо придушивается, либо уже начинает задыхаться», — констатировал он.
По итогам 2025 года в РАПУ ожидают «очередного рекорда» в выпуске минеральных удобрений — 65 млн т (+2 млн т), на экспорт придется 44 млн т (+1 млн т). Этому поспособствует ввод новых производственных мощностей, в которые вложены существенные инвестиции. «Рынок есть, цены очень хорошие сегодня. Любые такие disruption (нарушения. — англ.) на рынке вроде тарифов, пошлин они на самом деле вызывают вот эти вот волны, скажем так, которые клиентам делают некомфортные [условия] — они пытаются купить, разгоняя цену. С января месяца цены на азот и на фосфор выросли уже на 20%, на экспортном рынке», — заключил Гурьев.
Ранее эксперты рынка неоднократно высказывали опасения насчет покрытия спроса на российские удобрения на глобальном Юге из-за дефицита портовых и железнодорожных мощностей. Однако Гурьев убежден, что риска нет: «Строятся порты, причем основная масса производства находится на Северо-Западе, где все мы разъезжаемся, и в целом любые наши инвестиции в строительство новых заводов или нового производства мы всегда синхронизируем с РЖД, и, понятно, смотрим на нашу портовую логистику», — сказал он. Единственный риск — в затормаживании экономики.
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