Гурьев спрогнозировал рост мировых цен на удобрения из-за санкций

Санкции ЕС против удобрений из России раскачают цены на продукцию во всем мире, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. При этом для отечественного рынка рисков по срыву экспортных планов нет

Интервью. Андрей Гурьев (Видео: Телеканал РБК)

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Санкции ЕС против российских удобрений, которые по итогам 2024 года заняли треть в структуре всех поставок такой продукции в европейские страны (для России это 15-18% от совокупного экспорта), приведут к росту цен на удобрения во всем мире, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в интервью телеканалу РБК. Речь идет о новых пошлинах ЕС на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии, они вступят в силу 1 июля 2025 года и в следующие три года достигнут запретительного уровня. К действующей ставке 6,5% будет установлена пошлина в размере €40–45 за тонну в зависимости от вида удобрений, постепенно, к 2028 году, она увеличится до €315–430, или 100%

В начале июня аналитики, опрошенные РБК, сообщали о том, что экспортные цены на удобрения раскачались в том числе под влиянием ожидаемых санкций — в частности, котировки российского карбамида в портах отгрузки (расположены на Северо-Западе, он служит основным каналом поставок для этой продукции) выросли на 2-3%. Поддержку спросу оказал рост закупок российских удобрений европейскими потребителями: за первый квартал они составили 980 тыс. т (это 40-45% от всего импорта за прошлый год), в мае год к году поставки выросли на 10%, по отношению к апрелю — на 3% (данные Евростата).

По мнению Гурьева, заменить российские удобрения в Европе продукцией из Марокко, Саудовской Аравии и других стран (по версии Европарламента, поставщиками могут выступить Египет, Алжир, Норвегия, Оман и США) будет проблематично. «Нас тяжело будет заменить, потому что наши контрагенты, наши конкуренты — это Марокко, это Саудовская Аравия, которые в принципе находятся плюс-минус в этом уровне — для них будет достаточно тяжело так быстро туда [на европейский рынок] зайти. Поэтому, собственно говоря, приведет это к чему? Приведет это к росту цены на минеральные удобрения, причем к росту цены по всему миру. <… > Пошлина — это еще увеличивающийся костыль за счет релокации всех этих объемов глобальных рынков: для кого-то будет дороже логистика, для кого-то будет дороже страховка и так далее», — пояснил он.

Российские удобрения, в свою очередь, «найдут покупателя» — на них есть постоянный, устойчивый спрос со стороны «аграрных государств» (например, в 2024 году поставки в Бразилию и Индию выросли на 20% и 20% соответственно). Больших проблем по релоцированию продукции и ее продаже Гурьев не видит. «Что касается рынка Европы, он же стагнирующий. Качество пшеницы будет падать, в этом году уже будет минус 11 млн т пшеницы из Европы. Понятно, что как бы потихоньку отрасль аграрно-промышленного комплекса в Европе такими действиями либо придушивается, либо уже начинает задыхаться», — констатировал он.

По итогам 2025 года в РАПУ ожидают «очередного рекорда» в выпуске минеральных удобрений — 65 млн т (+2 млн т), на экспорт придется 44 млн т (+1 млн т). Этому поспособствует ввод новых производственных мощностей, в которые вложены существенные инвестиции. «Рынок есть, цены очень хорошие сегодня. Любые такие disruption (нарушения. — англ.) на рынке вроде тарифов, пошлин они на самом деле вызывают вот эти вот волны, скажем так, которые клиентам делают некомфортные [условия] — они пытаются купить, разгоняя цену. С января месяца цены на азот и на фосфор выросли уже на 20%, на экспортном рынке», — заключил Гурьев.

Ранее эксперты рынка неоднократно высказывали опасения насчет покрытия спроса на российские удобрения на глобальном Юге из-за дефицита портовых и железнодорожных мощностей. Однако Гурьев убежден, что риска нет: «Строятся порты, причем основная масса производства находится на Северо-Западе, где все мы разъезжаемся, и в целом любые наши инвестиции в строительство новых заводов или нового производства мы всегда синхронизируем с РЖД, и, понятно, смотрим на нашу портовую логистику», — сказал он. Единственный риск — в затормаживании экономики.