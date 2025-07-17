На Дмитрия Певцова подали в суд
В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к актеру театра и кино, депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Это следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.
Заявление было подано 14 июля.
Истец — Тищенко А.Е.
Александра Тищенко, как пишет «Московский комсомолец», в 2024 году пыталась защитить столичный театр «Мел» от закрытия. Активистка пыталась попасть на прием к Певцову — как к депутату, но, как пишет издание, — «безуспешно».
Позднее Тищенко, пишет «МК», заявила, что он не только не помог в решении проблемы, но и резко высказался в адрес руководителя театра.
Директор «Мела» Елена Махонина заявляла, что сама неоднократно обращалась в различные инстанции, но это не дало результатов — театр, который работал около 30 лет, в итоге закрыли в 2024 году.
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