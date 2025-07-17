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В Союзе кинематографистов назвали дату и место похорон Юрия Кары

Юрий Кара
Юрий Кара (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Похороны кинорежиссера Юрия Кары, предположительно, пройдут 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22 июля, вероятнее, 22 июля. Предварительно, они пройдут на Троекуровском кладбище», — сказал он.

Умер режиссер Юрий Кара
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Юрий Кара

Кара умер в Ялте в возрасте 70 лет от инфаркта.

Режиссер получил известность, в частности, благодаря фильму «Мастер и Маргарита» (1994 год), также он снял «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла».

Первым его фильмом стала дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году снял картину «Воры в законе». Также он участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша». Последними работами Юрия Кары стали «Гамлет. XXI век» и «Главный».

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похороны Троекуровское кладбище Юрий Кара
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