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Роскачество обнаружило кишечную палочку в сырах бри семи брендов

Роскачество: кишечную палочку нашли в сырах бри семи брендов, включая «Вкусвилл»
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сырах бри с белой плесенью под брендами «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «Вкусвилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня», сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

Всего Роскачество провело исследование сыра бри с белой плесенью от 20 брендов, проверив продукцию по 76 показателям качества и безопасности. Фальсификации не выявлено — все образцы изготовлены из молочного сырья. Однако ни один из товаров не получил российского Знака качества.

Так, в образцах семи сыров с кишечной палочкой патогенные микроорганизмы не выявлены, но ее наличие свидетельствует о нарушении санитарных норм. Кишечная палочка, отметили эксперты, является условно-патогенной бактерией.

Отдельные бренды допустили ошибки в маркировке. В продукции Schonfeld зафиксировали несоответствие заявленного и фактического содержания белка, а у Treville — жира. Также в образцах марок White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura Selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия» выявили наличие Geotrichum candidum — безопасных дрожжей, не указанных в составе.

Нарушения установленных требований по влаге зафиксированы в сырах 14 марок. У продукции «Ришелье» выявлено несоответствие по консистенции — у сыра творожистая структура.

Французский сыр Fromager d’Affinos Excellence продавался на развес без маркировки, в том числе с датой изготовления, и не соответствовал стандартам по вкусу и внешнему виду.

Кроме того, девять образцов не соответствовали стандарту по содержанию соли, а часть продукции — по вкусу, запаху и виду.

В компании «Вкусвилл» РБК заявили, что регулярно проверяют свою продукцию как в независимых лабораториях, так и в собственной на распределительном центре «Вешки». К контролю привлекают и покупателей, и другие организации, которые могут по своему желанию направлять продукты на анализ. В случае выявления проблем компания разбирается в причинах и улучшает производственные процессы.

«Если находят какие-то проблемы, мы не оставляем это без внимания: разбираемся, где что пошло не так, и улучшаем процессы, чтобы делать лучше то, что попадает к вам домой», — заявили РБК в компании.

По информации «Вкусвилла», они заранее знали о проверке Роскачества и сразу после получения результатов по сыру «Мягкий с белой плесенью бри» связались с поставщиком для выяснения причин нарушений и разработки плана корректирующих действий. Поставщик предоставил детальный разбор производственного процесса, включая информацию о пастеризации молока партии с датой поставки 20.03.2025, регулярной мойке оборудования и контроле качества воды.

В компании также заверили, что уже внедрили ряд мер, в числе которых осмотр оборудования на предмет застойных зон, монтаж вспомогательного оборудования для улучшения мойки и усиленный контроль качества воды и дезинфекции. В планах, в частности, — устранение слепых зон трубопровода, программные работы на пастеризационной установке и установка модуля стерилизации воды.

Также во «Вкусвилле» объяснили несоответствие по массовой доле влаги тем, что сыр был некорректно обозначен как «мягкий», и намерены скорректировать нормативную документацию, убрав слово «мягкий» из названия продукта.

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Фото:Владимир Вяткин / РИА Новости

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Теги
Полина Дуганова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Роскачество сыры нарушения кишечная палочка
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