Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов

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Роскачество провело проверку 21 бренда, производящего женские слитные купальники, и выяснило, что только три из них соответствуют обязательным и опережающим требованиям качества. Об этом «РИА Новости» сообщили в организации.

Марки оценивали по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. В итоге девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента, еще девять торговых марок соответствовали техрегламенту Таможенного союза, но «не дотянули до показателей опережающего стандарта Роскачества». Только три бренда соответствуют всем требованиям — Incanto (Италия), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), заявили там.

Эксперты выявили недостаточную воздухопроницаемость в брендах Women Secret, Befree, Termit и «Черемушки», низкую устойчивость окраски к поту в Reebok и низкую устойчивость к морской воде в Edge Planet. Также недостоверная или неполная маркировка была выявлена в Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet.



Согласно результатам исследования, низкой плотностью ткани и швов обладала Tezenis, а недостаточной стойкостью к истиранию и слабой эластичностью — Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss. Недостаточную устойчивость окраски к УФ-свету показал бренд Termit.

В Роскачестве подчеркнули, что стандарты организации носят добровольный характер и ориентированы на повышенный уровень качества. Несоблюдение этих требований не считается нарушением закона, однако лишает продукцию возможности получить государственный знак качества.

По итогам проверки Роспотребнадзор вынес предостережения ряду производителей из-за несоблюдения обязательных технических норм. У некоторых брендов были временно приостановлены действия сертификатов соответствия, заявили в Роскачестве. Представители отдельных компаний уже отреагировали на замечания и инициировали внутренние проверки.

РБК направил запросы в Tezenis, Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss, Termit, Women Secret, Befree, Termit, «Черемушки», Reebok, Edge Planet, Bonafide, Tribuna, Emdi, Edge Planet.

Роскачество — это национальная система мониторинга качества, которая осуществляет исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов. она учреждена по распоряжению правительства России в 2015 году.