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Общество ,  
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В Калининградской области объяснили перебои с электричеством

В Калининградской области произошел перебой с подачей электричества
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Внешнее короткое замыкание стало причиной отключения генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС в Калининградской области, что привело к приостановке энергоснабжения потребителей в регионе, сообщили РБК в пресс-службе филиала Калининградской ТЭЦ-2. Там уточнили, что отключение стало следствием срабатывания «технологических защит».

«Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей», — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики последовательно подключают энергоблоки к системе, чтобы в полной мере восстановить энергоснабжение потребителей. Специалисты также выясняют причины «технологического сбоя».

Прегольская ТЭС — теплоэлектростанция в Калининграде мощностью 463,063 МВт. Введена в эксплуатацию 6 марта 2019 года. Она включает в себя четыре парогазовые установки. Все основное оборудование, установленное на станции, — российского производства.

В ближайший час свет вернется в дома жителей области, пообещал губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

«Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь — социальные объекты», — написал он.

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Фото:пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики

Без электричества утром в четверг, 17 июля, остались многие районы Калининграда, в том числе Чкаловск и Сельма, написало издание Miranews.

Также перебои с электроснабжением наблюдались в Балтийске, Пионерском, Янтарном, Железнодорожном и других городах и поселках области.

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Денис Малышев, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Калининградская область отключение электричества технический сбой Алексей Беспрозванных
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