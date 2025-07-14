В ЛНР из-за непогоды остались без света 144 тыс. человек

Фото: пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики

В Луганской народной республике неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электричества более чем у 144 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

Сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах.

«В восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц спецтехники. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном минтопэнерго предупредили, что с учетом ухудшения погодных условий возможны новые и повторные сбои в электроснабжении.

Согласно прогнозу синоптиков, в республике в понедельник, 14 июля, местами возможен кратковременный дождь с грозой и ветром с порывами до 15–17 м/с., при этом воздух прогреется до 37 градусов.