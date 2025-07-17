В Калужской области 14-летняя девочка пострадала из-за падения дрона
В результате падения беспилотника в Сухиничском районе Калужской области легкие ранения получила 14-летняя девочка, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Инцидент произошел ночью, после того как силы ПВО уничтожили три беспилотника в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах области.
Один из дронов упал на двухэтажный жилой дом. Возгорания не произошло, однако в результате налета пострадала подросток. Ее ранило осколками окон, девочке оказана необходимая медицинская помощь.
Жителей дома временно эвакуировали, на месте работает оперативная группа. Шапша заверил, что администрация района поможет в ремонте поврежденного жилья.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 11 июля Шапша отчитался о двух сбитых БПЛА над территориями Барятинского и Кировского районов области. Тогда обошлось без жертв.
Накануне этого налета, утром 10 июля, глава региона написал, что средства ПВО уничтожили три дрона над Ульяновским, Бабынинским и Износковским районами. Сославшись на предварительную информацию, Шапша заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов