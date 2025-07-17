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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области 14-летняя девочка пострадала из-за падения дрона

Шапша: в Калужской области 14-летняя девочка пострадала из-за падения дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате падения беспилотника в Сухиничском районе Калужской области легкие ранения получила 14-летняя девочка, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Инцидент произошел ночью, после того как силы ПВО уничтожили три беспилотника в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах области.

Один из дронов упал на двухэтажный жилой дом. Возгорания не произошло, однако в результате налета пострадала подросток. Ее ранило осколками окон, девочке оказана необходимая медицинская помощь.

Жителей дома временно эвакуировали, на месте работает оперативная группа. Шапша заверил, что администрация района поможет в ремонте поврежденного жилья.

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Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 11 июля Шапша отчитался о двух сбитых БПЛА над территориями Барятинского и Кировского районов области. Тогда обошлось без жертв.

Накануне этого налета, утром 10 июля, глава региона написал, что средства ПВО уничтожили три дрона над Ульяновским, Бабынинским и Износковским районами. Сославшись на предварительную информацию, Шапша заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.

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Теги
Полина Дуганова
БПЛА беспилотники дроны Владислав Шапша Калужская область атака дронов
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