В Калужской области 14-летняя девочка пострадала из-за падения дрона

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В результате падения беспилотника в Сухиничском районе Калужской области легкие ранения получила 14-летняя девочка, сообщил глава региона Владислав Шапша.



Инцидент произошел ночью, после того как силы ПВО уничтожили три беспилотника в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах области.

Один из дронов упал на двухэтажный жилой дом. Возгорания не произошло, однако в результате налета пострадала подросток. Ее ранило осколками окон, девочке оказана необходимая медицинская помощь.

Жителей дома временно эвакуировали, на месте работает оперативная группа. Шапша заверил, что администрация района поможет в ремонте поврежденного жилья.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников ВСУ.В ночь на 11 июля Шапша отчитался о двух сбитых БПЛА над территориями Барятинского и Кировского районов области. Тогда обошлось без жертв.

Накануне этого налета, утром 10 июля, глава региона написал, что средства ПВО уничтожили три дрона над Ульяновским, Бабынинским и Износковским районами. Сославшись на предварительную информацию, Шапша заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.

