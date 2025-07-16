Во Франции в роддоме погиб младенец, с которым решил поиграть ребенок
Во французской больнице Жанны де Фландр в городе Лилль шестилетний мальчик уронил новорожденную девочку на пол, младенец погиб, сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-службу больницы.
Прокуратура начала расследование. Младенец родился недоношенным, и 6 июля его перевели в палату интенсивной терапии отделения неонатологии, а мать осталась в родильном отделении.
Младенца с матерью должны были выписать 11 июля. Мать встретилась с врачом, чтобы забрать документы перед выпиской, однако внезапно им позвонил заведующий отделением и сообщил, что нужно немедленно приехать, поскольку «младенец упал, когда с ним играл маленький мальчик».
Новорожденную девочку нашли без сознания, она умерла спустя четыре дня. Как сообщили в семье погибшей, младенца уронили головой на пол.
С девочкой играл шестилетний ребенок, мать которого положили в то же отделение. Для выяснения причин смерти на 17 июля назначили вскрытие.
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