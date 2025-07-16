Путин назвал хитрюгой предложившего давать семейную ипотеку авансом
Президент Владимир Путин назвал хитрюгой молодого парня, предложившего предоставлять льготную семейную ипотеку «авансом» семьям без детей.
«Вот хитрюга!» — ответил президент на соответствующую идею.
Как добавил Путин, «ребеночек появится, тогда государство плечо подставит».
В России вводят различные меры для повышения уровня рождаемости. С 2018 года в стране действует программа «Семейная ипотека», которая предусматривает процентную ставку до 6% годовых для семей с детьми в возрасте до шести лет, а также для семей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
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