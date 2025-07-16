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Политика ,  
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Путин назвал хитрюгой предложившего давать семейную ипотеку авансом

Путин назвал хитрюгой предложившего давать семейную ипотеку авансом
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Президент Владимир Путин назвал хитрюгой молодого парня, предложившего предоставлять льготную семейную ипотеку «авансом» семьям без детей.

«Вот хитрюга!» — ответил президент на соответствующую идею.

Как добавил Путин, «ребеночек появится, тогда государство плечо подставит».

Путин заявил, что существующих мер поддержки семей с детьми недостаточно
Общество
Фото:РБК

В России вводят различные меры для повышения уровня рождаемости. С 2018 года в стране действует программа «Семейная ипотека», которая предусматривает процентную ставку до 6% годовых для семей с детьми в возрасте до шести лет, а также для семей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

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Персоны
Полина Харчевникова
Владимир Путин льготная ипотека молодые семьи
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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