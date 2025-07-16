Росприроднадзор сообщил о загрязнении Волги нефтепродуктами
В Роспотребнадзор поступило сообщение о загрязнении Волги в Астрахани нефтепродуктами. Об этом Роспотребнадзор написал в своем телеграм-канале.
На место оперативно выдвинулась инспекция, которая во взаимодействии с ФГБУ «СевКасптехмордирекция» провела необходимые замеры. Лабораторные пробы воды взяты на анализ, масштаб загрязнения водной поверхности — 4,5 тыс. м².
В ведомстве уточнили, что сведения об инциденте направлены в ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря» для организации мероприятий по устранению загрязнения.
Ранее сообщалось о разливе нефти на реке Старковка в Ижевске. В городе был введен режим ЧС. По сообщению властей, площадь разлива нефтепродуктов составляет 640 кв. м, специалисты установили заграждение рядом с маслянистым пятном.
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