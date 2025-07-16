 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Росприроднадзор сообщил о загрязнении Волги нефтепродуктами

Фото: Росприроднадзор / Telegram
Фото: Росприроднадзор / Telegram

В Роспотребнадзор поступило сообщение о загрязнении Волги в Астрахани нефтепродуктами. Об этом Роспотребнадзор написал в своем телеграм-канале.

На место оперативно выдвинулась инспекция, которая во взаимодействии с ФГБУ «СевКасптехмордирекция» провела необходимые замеры. Лабораторные пробы воды взяты на анализ, масштаб загрязнения водной поверхности — 4,5 тыс. м².
В ведомстве уточнили, что сведения об инциденте направлены в ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря» для организации мероприятий по устранению загрязнения.

В Ижевске из-за разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС
Политика
Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ранее сообщалось о разливе нефти на реке Старковка в Ижевске. В городе был введен режим ЧС. По сообщению властей, площадь разлива нефтепродуктов составляет 640 кв. м, специалисты установили заграждение рядом с маслянистым пятном.

Читайте РБК в Telegram.

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Совкова
Волга загрязнение нефтепродукты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Находившийся на Украине подросток воссоединился с родителями в России Политика, 16:52
Совфед одобрил повышение пособий по беременности для студенток Общество, 16:45
Зеленский назвал цель просьб к Трампу о наступательном оружии для Украины Политика, 16:41
Сербский глава российских судей продлил контракт с РФС Спорт, 16:40
На шефреда The Insider завели дело за участие в нежелательной организации Политика, 16:40
Росприроднадзор сообщил о загрязнении Волги нефтепродуктами Общество, 16:34
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Зачем рынку ГЧП национальный стандарт Отрасли, 16:29
Акции Renault рухнули на 18% на смене гендиректора и ухудшении прогнозов Инвестиции, 16:29
Израиль нанес удар по зданию Минобороны Сирии. Видео Политика, 16:26
Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить Политика, 16:22
В Португалии 17-летний футболист утонул в океане Спорт, 16:15
Ученые нашли влияние алкоголя на развитие древних политических систем Вино, 16:08
Голикова не поддержала предложение о зарплате за рождение ребенка Общество, 16:05