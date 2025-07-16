Врачи рассказали, где менингококку «удобно» распространяться

Вакцинация: когда и от чего прививаться

Фото: Владислав Шатило / РБК

Точно предсказать, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью менингококком, медики не могут, заявила РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры детских болезней МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, заболеваемость менингококком волнообразна, самый лучший способ контролировать ее — вакцинация.

«Особенно это касается подростков и молодых взрослых, которые в настоящее время поступают в учебные заведения. Почему? Потому что вновь образованные коллективы при тесном общении, у них риски заболеть больше», — пояснила врач.

Специалист отметила, что сейчас в России заболеваемость менингококком на подъеме — он начался в середине весны. Один из факторов риска — путешествия, так как в транспорте менингококку «удобно» — он передается от человека к человеку чаще.

Менингококк в мегаполисах «был всегда», рассказал РБК инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Поэтому в России привыкли к профилактической вакцинации — в больших городах прививают уже годовалых детей.

«Но у нас с вами также увеличивается миграционные потоки <...> в содружественных странах, близлежащих, профилактики менингококковой инфекции не проводится», — сказал врач.

Он добавил, что заражение менингококком далеко не всегда означает симптомы — человек может просто быть носителем, не болея, или испытывать боль в горле, на которую не обращает должного внимания.

«Причины менингококковой вспышки — это, первое, отсутствие иммунитета к менингококку, который связан и с нарушением иммунного ответа после коронавирусной инфекции, и с отсутствием прививок к менингококковой инфекции. Второе — это миграционные потоки, которые увеличились. Третье — это, скажем так, отношение к своему здоровью, к легким симптомам <...> спустя рукава», — заключил Тимаков.

Ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что с начала года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев заражения менингококком — вдвое больше, чем за весь 2024 год. Он подчеркнул, что ситуация отчасти связана с заболеваемостью среди мигрантов.

Москва — лидер по заражению менингококком в России, при этом летальность от этой инфекции в столице низкая благодаря вакцинации, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО столицы Алексей Ртищев. Он также указал на роль мигрантов при распространении инфекции.

Причина менингококковой вспышки — это, первое, отсутствие иммунитета к менингококку, который связан и с нарушением иммунного ответа после коронавирусной инфекции, и с отсутствием прививок к менингококковой инфекции. Второе — это миграционные потоки, которые увеличились. Третье — это, скажем так, отношение к своему здоровью, к легким симптомам заболевания носоглотки спустя рукава.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Заражение происходит воздушно-капельным путем как от человека с выраженными проявлениями болезни, так и от бессимптомного носителя