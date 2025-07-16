Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище
Режиссера и актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает «РИА Новости».
Прощание с режиссером началось утром в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве. Режиссеру было 68 лет, причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.
На церемонию пришли друзья и коллеги режиссера, среди которых были генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, его жена — актриса Софья Эрнст, актер Павел Деревянко, музыкант Гарик Сукачев и другие.
За свою жизнь Мороз снял множество фильмов, среди которых сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог». Его дебютной актерской работой стали роли в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел».
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