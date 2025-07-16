На прощание с Юрием Морозом пришли Эрнст, Деревянко и Урсуляк
На прощании с режиссером и актером Юрием Морозом в большом траурном зале Центральной клинической больницы пришли его друзья и коллеги по творческой работе.
Среди них генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст с женой — актрисой Софьей Эрнст, актер Павел Деревянко, режиссер Сергей Урсуляк, продюсеры Ренат Давлетьяров и Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев и другие.
Вдова режиссера актриса Виктория Исакова и его дочь актриса Дарья Мороз прибыли до начала церемонии.
Венки передали Союз кинематографистов России, кинокомпания «Марс медиа», «Первый канал», гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, студия Валерия Тодоровского и другие.
Мороз скончался на 69-м году жизни от онкологического заболевания.
За свою карьеру он снял множество кинокартин, среди них — первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог» и другие. Мороз также был актером и сыграл в таких фильмах, как «Принцесса цирка», «Мэрри Поппинс, до свидания!», «Тайна черных дроздов».
Режиссер был дважды женат, во второй раз — на актрисе Виктории Исаковой. Одной из его дочерей является актриса Дарья Мороз.
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