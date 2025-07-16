На прощание с Юрием Морозом пришли Эрнст, Деревянко и Урсуляк

Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС) Виктория Исакова (в центре) во время церемонии прощания Юрием Морозом у ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости) Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Константин Эрнст и Софья Эрнст перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Актер Павел Деревянко перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Музыкант Гарик Сукачев перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС) Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров и кинокритик Стас Тыркин перед церемонией прощания у ЦКБ № 1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На прощании с режиссером и актером Юрием Морозом в большом траурном зале Центральной клинической больницы пришли его друзья и коллеги по творческой работе.

Среди них генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст с женой — актрисой Софьей Эрнст, актер Павел Деревянко, режиссер Сергей Урсуляк, продюсеры Ренат Давлетьяров и Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев и другие.

Вдова режиссера актриса Виктория Исакова и его дочь актриса Дарья Мороз прибыли до начала церемонии.

Венки передали Союз кинематографистов России, кинокомпания «Марс медиа», «Первый канал», гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, студия Валерия Тодоровского и другие.

Мороз скончался на 69-м году жизни от онкологического заболевания.

За свою карьеру он снял множество кинокартин, среди них — первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог» и другие. Мороз также был актером и сыграл в таких фильмах, как «Принцесса цирка», «Мэрри Поппинс, до свидания!», «Тайна черных дроздов».

Режиссер был дважды женат, во второй раз — на актрисе Виктории Исаковой. Одной из его дочерей является актриса Дарья Мороз.