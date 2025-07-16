У здания хранилища Центробанка оцепили дорогу из-за подозрительной машины
Часть дороги на улице Правды у здания Центрального хранилища Банка России оцепили, полицейские осматривают «Газель», передают «РИА Новости».
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на части улицы Правды перекрыто с 12:52 мск.
По данным АГН «Москва», машину проверили кинологи, собака ничего не обнаружила. Как пишет агентство, внутри фургона обнаружили «сине-желтый аккумулятор», «стопку покрышек», книги и одежду. «Москва 24» утверждает, что внутри нашли «несколько коробок и огромный черный ящик».
Силовики проверяют записи с камер поблизости, чтобы установить, кто приехал на «Газели». По одной из версий, поломавшуюся машину к месту, где она сейчас находится, несколько человек толкали от Третьего транспортного кольца, на которое выходит улица Правды.
АГН «Москва» передает, что к месту прибыли саперы.
В столичном управлении МВД сообщили РБК, что такой информации пока нет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ЦБ России.
В начале июня под двумя машинами, припаркованными в столичном районе Кунцево, нашли подозрительные предметы, напоминающие взрывные устройства.
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