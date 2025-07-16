Врач рассказал о роли мигрантов в лидерстве Москвы по менингококку
Москва — лидер по заражению менингококком в России, при этом летальность от этой инфекции в столице низкая благодаря вакцинации. Об этом заявлял 15 июля на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья на тему «Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции» главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО столицы Алексей Ртищев, передает корреспондент РБК.
«На долю Москвы ежегодно приходится до 50, а иногда более процентов всех зарегистрированных случаев, генерализованных форм менингококковой инфекции», — уточнил специалист.
Одна из причин распространения инфекции, по мнению Ртищева, — «скученность» мигрантов в мегаполисе, и именно это способствует распространению менингококковой инфекции.
«Большую долю в последние годы и <...> в текущий период 2025 года составляют прежде всего молодые и взрослые — опять же за счет в том числе трудовых мигрантов», — сказал врач.
Ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что с начала года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев заражения менингококком — это вдвое больше, чем за весь 2024 год. Он подчеркнул, что ситуация отчасти связана с заболеваемостью среди мигрантов.
Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Регулируется проведением профилактических прививок.
Заражение происходит воздушно-капельным путем как от человека с выраженными проявлениями болезни, так и от бессимптомного носителя.
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