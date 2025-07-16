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Вакцинация: когда и от чего прививаться ,  
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Эксклюзив

Врач рассказал о роли мигрантов в лидерстве Москвы по менингококку

Врач Ртищев: Москва — лидер в России по менингококку в том числе из-за мигрантов
Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Москва — лидер по заражению менингококком в России, при этом летальность от этой инфекции в столице низкая благодаря вакцинации. Об этом заявлял 15 июля на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья на тему «Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции» главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО столицы Алексей Ртищев, передает корреспондент РБК.

«На долю Москвы ежегодно приходится до 50, а иногда более процентов всех зарегистрированных случаев, генерализованных форм менингококковой инфекции», — уточнил специалист.

В России выросла заболеваемость взрослых менингококковой инфекцией
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Одна из причин распространения инфекции, по мнению Ртищева, — «скученность» мигрантов в мегаполисе, и именно это способствует распространению менингококковой инфекции.

«Большую долю в последние годы и <...> в текущий период 2025 года составляют прежде всего молодые и взрослые — опять же за счет в том числе трудовых мигрантов», — сказал врач.

Ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что с начала года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев заражения менингококком — это вдвое больше, чем за весь 2024 год. Он подчеркнул, что ситуация отчасти связана с заболеваемостью среди мигрантов.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Регулируется проведением профилактических прививок.
Заражение происходит воздушно-капельным путем как от человека с выраженными проявлениями болезни, так и от бессимптомного носителя.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анастасия Лежепекова
заболеваемость Москва менингит мигранты
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