В Москве сгорел автомобиль на въезде в тоннель

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Москве на проспекте Маршала Жукова полностью сгорел автомобиль. Иномарка загорелась на въезде в Северо-Западный тоннель. Машину потушить не удалось, она сгорела полностью, подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее МЧС сообщали о возгорании грузового автомобиля в Коммунарке. В ведомстве отметили, что пожар был потушен. Водитель грузовика был доставлен в больницу.