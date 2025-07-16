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В Москве сгорел автомобиль на въезде в тоннель

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Москве на проспекте Маршала Жукова полностью сгорел автомобиль. Иномарка загорелась на въезде в Северо-Западный тоннель. Машину потушить не удалось, она сгорела полностью, подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее МЧС сообщали о возгорании грузового автомобиля в Коммунарке. В ведомстве отметили, что пожар был потушен. Водитель грузовика был доставлен в больницу.

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