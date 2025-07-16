Совет Федерации назначил предложенных Путиным кандидатов судьями КС

Константин Калиновский (Фото: Волгоградская академия МВД России) Евгений Тарибо (Фото: Арбитражный третейский суд города Москвы)

Совет Федерации назначил судьями Конституционного суда (КС) советника суда Константина Калиновского и руководителя секретариата КС Евгения Тарибо. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты Федерального собрания в своем телеграм-канале.

Председатель КС Валерий Зорькин назвал Калиновского и Тарибо опытными специалистами и заявил, что суду сегодня нужны новые судьи.

Ранее в июле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что кандидатуры Калиновского и Тарибо на пост судей КС представил президент России Владимир Путин.

В мае Путин предложил также кандидатуру Людмилы Жарковой на пост замглавы КС, а в июне ее утвердили в Совфеде. Жаркова — одна из старейших судей КС, работает там с 1997-го, в этом году ей исполнится 70 лет.

Калиновский — кандидат юридических наук, доцент, заведует кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М.Лебедева.

Тарибо — доктор юридических наук, доцент.