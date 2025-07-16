Совет Федерации назначил предложенных Путиным кандидатов судьями КС
Совет Федерации назначил судьями Конституционного суда (КС) советника суда Константина Калиновского и руководителя секретариата КС Евгения Тарибо. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты Федерального собрания в своем телеграм-канале.
Председатель КС Валерий Зорькин назвал Калиновского и Тарибо опытными специалистами и заявил, что суду сегодня нужны новые судьи.
Ранее в июле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что кандидатуры Калиновского и Тарибо на пост судей КС представил президент России Владимир Путин.
В мае Путин предложил также кандидатуру Людмилы Жарковой на пост замглавы КС, а в июне ее утвердили в Совфеде. Жаркова — одна из старейших судей КС, работает там с 1997-го, в этом году ей исполнится 70 лет.
Калиновский — кандидат юридических наук, доцент, заведует кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М.Лебедева.
Тарибо — доктор юридических наук, доцент.
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