«Сова» и МХГ обжаловали свое закрытие в Конституционном суде
В Конституционный суд поступили жалобы бывших руководителей четырех некоммерческих организаций, ликвидированных в России в 2023–2024 годах, следует из картотеки обращений на сайте суда, обратили внимание «Ведомости».
Заявителями стали бывший директор центра «Сова» Александр Верховский, а также Светлана Астраханцева, Ирина Протасова и Сергей Лукашевский, которые возглавляли Московскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений (МХГ), правозащитную организацию «Человек и закон» и Сахаровский центр. Все эти организации, за исключением МХГ, внесены Минюстом в реестр иноагентов.
Они обжаловали нормы федерального закона «Об общественных объединениях», а именно ст. 14 (территориальная сфера деятельности) и ст. 44 (ликвидация и запрет на деятельность в случаях нарушения законодательства России).
Ранее среди причин для ликвидации власти называли участие указанных НКО в мероприятиях за пределами регионов, на которых могли бы осуществлять свою деятельность в соответствии с уставными целями, что нарушило ст. 14 закона. При этом ст. 44 того же закона позволяет суду ликвидировать организации, допускающие «грубые нарушения», а к таковым Верховный суд России отнес и нарушение территориальной сферы деятельности.
В жалобах в Конституционный суд заявители указывают, что положения ст. 14 закона «Об общественных объединениях» не могут быть истолкованы как запрет организации участвовать в мероприятиях за пределами региона регистрации. Как указывают авторы обращений, такое толкование противоречит Конституции, так как ограничивает свободу взаимодействия общественных объединений, в том числе их право на обмен опытом, участие в общественных дискуссиях и международное сотрудничество.
Также, по мнению правозащитников, трактовка ч. 1 ст. 44 федерального закона позволяет «ликвидировать общественные объединения лишь за формальные нарушения, не требуя доказывания их вреда для общества», а также невзирая на то, что в прошлом Минюст не предъявлял им никаких претензий. При этом, как отмечают заявители, Конституция запрещает привлекать к ответственности за деятельность, которая в момент ее совершения не признавалась правонарушением.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов