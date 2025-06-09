«Сова» и МХГ обжаловали свое закрытие в Конституционном суде

Зал заседаний Конституционного Суда России (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

В Конституционный суд поступили жалобы бывших руководителей четырех некоммерческих организаций, ликвидированных в России в 2023–2024 годах, следует из картотеки обращений на сайте суда, обратили внимание «Ведомости».

Заявителями стали бывший директор центра «Сова» Александр Верховский, а также Светлана Астраханцева, Ирина Протасова и Сергей Лукашевский, которые возглавляли Московскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений (МХГ), правозащитную организацию «Человек и закон» и Сахаровский центр. Все эти организации, за исключением МХГ, внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Они обжаловали нормы федерального закона «Об общественных объединениях», а именно ст. 14 (территориальная сфера деятельности) и ст. 44 (ликвидация и запрет на деятельность в случаях нарушения законодательства России).

Ранее среди причин для ликвидации власти называли участие указанных НКО в мероприятиях за пределами регионов, на которых могли бы осуществлять свою деятельность в соответствии с уставными целями, что нарушило ст. 14 закона. При этом ст. 44 того же закона позволяет суду ликвидировать организации, допускающие «грубые нарушения», а к таковым Верховный суд России отнес и нарушение территориальной сферы деятельности.

В жалобах в Конституционный суд заявители указывают, что положения ст. 14 закона «Об общественных объединениях» не могут быть истолкованы как запрет организации участвовать в мероприятиях за пределами региона регистрации. Как указывают авторы обращений, такое толкование противоречит Конституции, так как ограничивает свободу взаимодействия общественных объединений, в том числе их право на обмен опытом, участие в общественных дискуссиях и международное сотрудничество.

Также, по мнению правозащитников, трактовка ч. 1 ст. 44 федерального закона позволяет «ликвидировать общественные объединения лишь за формальные нарушения, не требуя доказывания их вреда для общества», а также невзирая на то, что в прошлом Минюст не предъявлял им никаких претензий. При этом, как отмечают заявители, Конституция запрещает привлекать к ответственности за деятельность, которая в момент ее совершения не признавалась правонарушением.