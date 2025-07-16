Прощание с режиссером Юрием Морозом началось в Большом траурном зале ЦКБ

В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом

Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве началась церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.

В холле — фото режиссера с траурным венком от Союза кинематографистов России. У входа — десятки поклонников и друзей режиссера: генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, музыкант Гарик Сукачев и другие, передает Msk1.ru.

Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС) Виктория Исакова (в центре) во время церемонии прощания Юрием Морозом у ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости) Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Константин Эрнст и Софья Эрнст перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Актер Павел Деревянко перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press) Музыкант Гарик Сукачев перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС) Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров и кинокритик Стас Тыркин перед церемонией прощания у ЦКБ № 1, 16 июля 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На похоронах присутствуют вдова режиссера актриса Виктория Исакова и дочь актриса Дарья Мороз.

Как ранее сообщила Исакова, отпевание Мороза пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище — в храме Воскресения Словущего. На этой церемонии смогут присутствовать только родные и близкие Мороза.

Режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Мороз скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

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Мороз окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Он снял первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог». Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». В 1979–1987 годах он играл в «Ленкоме».