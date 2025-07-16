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В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом

Прощание с режиссером Юрием Морозом началось в Большом траурном зале ЦКБ
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве началась церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.

В холле — фото режиссера с траурным венком от Союза кинематографистов России. У входа — десятки поклонников и друзей режиссера: генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, музыкант Гарик Сукачев и другие, передает Msk1.ru.

Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
Виктория Исакова (в центре) во время церемонии прощания&nbsp;Юрием Морозом у&nbsp;ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед церемонией прощания у ЦКБ&nbsp;№1, 16 июля 2025 года
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
Константин Эрнст&nbsp;и Софья Эрнст перед церемонией прощания у&nbsp;ЦКБ&nbsp;№1, 16 июля 2025 года
Актер Павел Деревянко перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
Художественный руководитель Театра сатиры&nbsp;Евгений Герасимов перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
Музыкант Гарик Сукачев перед церемонией прощания у ЦКБ&nbsp;№1, 16 июля 2025 года
Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров и кинокритик Стас Тыркин перед церемонией прощания у ЦКБ №&nbsp;1, 16 июля 2025 года
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
Виктория Исакова (в центре) во время церемонии прощания&nbsp;Юрием Морозом у&nbsp;ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед церемонией прощания у ЦКБ&nbsp;№1, 16 июля 2025 года
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
Константин Эрнст&nbsp;и Софья Эрнст перед церемонией прощания у&nbsp;ЦКБ&nbsp;№1, 16 июля 2025 года
Актер Павел Деревянко перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
Художественный руководитель Театра сатиры&nbsp;Евгений Герасимов перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
Музыкант Гарик Сукачев перед церемонией прощания у ЦКБ&nbsp;№1, 16 июля 2025 года
Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров и кинокритик Стас Тыркин перед церемонией прощания у ЦКБ №&nbsp;1, 16 июля 2025 года
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
(Фото: Александр Щербак / ТАСС)
Виктория Исакова (в центре) во время церемонии прощания Юрием Морозом у ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)
Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Прощание с режиссером Юрием Морозом в Москве, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Константин Эрнст и Софья Эрнст перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Актер Павел Деревянко перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)
Музыкант Гарик Сукачев перед церемонией прощания у ЦКБ №1, 16 июля 2025 года
(Фото: Александр Щербак / ТАСС)
Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров и кинокритик Стас Тыркин перед церемонией прощания у ЦКБ № 1, 16 июля 2025 года
(Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На похоронах присутствуют вдова режиссера актриса Виктория Исакова и дочь актриса Дарья Мороз.

Как ранее сообщила Исакова, отпевание Мороза пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище — в храме Воскресения Словущего. На этой церемонии смогут присутствовать только родные и близкие Мороза.

Режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Мороз скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом
Video

Мороз окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Он снял первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог». Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». В 1979–1987 годах он играл в «Ленкоме».

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Анастасия Лежепекова
похороны ЦКБ Москва кино Ваганьковское кладбище
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