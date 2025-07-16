В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом
В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве началась церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом.
В холле — фото режиссера с траурным венком от Союза кинематографистов России. У входа — десятки поклонников и друзей режиссера: генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, музыкант Гарик Сукачев и другие, передает Msk1.ru.
На похоронах присутствуют вдова режиссера актриса Виктория Исакова и дочь актриса Дарья Мороз.
Как ранее сообщила Исакова, отпевание Мороза пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище — в храме Воскресения Словущего. На этой церемонии смогут присутствовать только родные и близкие Мороза.
Режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище.
Мороз скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Мороз окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Он снял первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог». Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». В 1979–1987 годах он играл в «Ленкоме».
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