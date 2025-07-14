Отпевание режиссера Мороза пройдет 16 июля в храме Воскресения Словущего
Отпевание режиссера Юрия Мороза пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве в храме Воскресения Словущего в 12.30, сообщила супруга режиссера Виктория Исакова в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что на отпевании будут присутствовать только родные и близкие. «Надеемся на вашу деликатность и понимание», — написала Исакова.
«Гражданская панихида — прощание состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ 1 в 10.00», — уточнила Исакова.
Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне на Украине. Он окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год Мороз служил в «Ленкоме».
Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка».
Как режиссер Мороз поставил первые четыре сезона сериала «Каменская» и драму «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Достоевского «Братья Карамазовы», став продюсером проекта.
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