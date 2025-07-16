Видео расстрела бойца ММА Хизриева в Махачкале
Появилось видео, как двое неизвестных напали на бойца ММА Тимура Хизриева. На кадрах видно, что Хизриев вечером выходил из припаркованного Geländewagen. В этот момент к нему подбежали двое человек и открыли стрельбу. Одного из нападавших Хизриев завалил на землю и стал сопротивляться. После этого бойцу удалось добежать до подъезда дома, нападавшие скрылись.
Нападение произошло в ночь на 16 июля в Махачкале. Спортсмен перенес операцию — в него попало не менее пяти пуль, было слышно не менее десяти выстрелов. В настоящее время его состояние стабилизировалось.
Нападавшие скрылись с места преступления на белой Lada Priora.
Тимур Хизриев родился в ноябре 1995 года, является победителем Grand-Prix Berkut 2019 года и турнира PFL 2024 года.
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