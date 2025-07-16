Прокуратура проверит компанию после крушения Ми-8 на Дальнем Востоке

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Прокуратура проверит ООО «АПК «Взлет», которое было эксплуатантом разбившегося во время перелета из Охотска в Магадан вертолета Ми-8Т. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Кроме того, магаданская прокуратура проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов и об аэронавигационном обеспечении полетов.

Вертолет обнаружили разбившимся 16 июля с признаками возгорания. Он исчез 14 июля — не вышел на связь с диспетчером и не прибыл в пункт назначения. Аварийный радиомаяк не сработал, что также затруднило поисково-спасательную операцию.

16 июля обломки Ми-8Т были найдены в районе мыса Гадикан, примерно в 130 км северо-восточнее Охотска. По данным спасательных служб, экипаж предположительно погиб. Спасатели направлены к месту крушения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух или более человек).