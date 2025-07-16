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Военная операция на Украине ,  
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Умер пострадавший при атаке БПЛА на Воронежскую область мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)

Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Воронежскую область, умер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Пострадавший находился в коме после тяжелого ранения головы, уточнил Гусев.

Умер пострадавший при атаке БПЛА на Воронежскую область мужчина
Video

Также двое пострадавших, которые находятся после атаки в тяжелом состоянии, пришли в сознание.

Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27
Политика
Фото:Reuters

Во время атаки 15 июля на Воронеж пострадали 27 человек, 14 из них был госпитализированы.

На город были направлены не менее 15 украинских беспилотников, сообщал СК. Был поврежден детский сад и около 20 многоквартирных домов.

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Воронежская область БПЛА авиаудар дроны
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