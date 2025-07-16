Умер пострадавший при атаке БПЛА на Воронежскую область мужчина

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Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Воронежскую область, умер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Пострадавший находился в коме после тяжелого ранения головы, уточнил Гусев.

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Также двое пострадавших, которые находятся после атаки в тяжелом состоянии, пришли в сознание.

Во время атаки 15 июля на Воронеж пострадали 27 человек, 14 из них был госпитализированы.

На город были направлены не менее 15 украинских беспилотников, сообщал СК. Был поврежден детский сад и около 20 многоквартирных домов.