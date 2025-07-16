Боец ММА Хизриев получил множественные ранения после стрельбы в Махачкале

Тимур Хизриев (Фото: PFL MMA)

Боец ММА Тимур Хизриев получил «множественные травматические ранения» после стрельбы в Махачкале. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он перенес операцию, не менее пяти пуль в него попало», — уточнил источник ТАСС в окружении спортсмена. Сейчас состояние Хизриева стабилизировалось.

Стрельбу по Хизриеву двое неизвестных открыли в ночь на 16 июля. На нападавших были маски, были слышны не менее десяти выстрелов.

На записях видеокамер видно, как мужчина в белой футболке выходит из Mercedes-Benz G-класса, надевает рюкзак, а уже через пару секунд на него нападают двое и стреляют в упор. Хизриев пытался отбиваться и сбежать. Нападавшие скрылись с места преступления на белой Lada Priora.

Хизриев родился в ноябре 1995 года; он победитель Grand-Prix Berkut (2019) и турнира PFL (2024).