Боец ММА Хизриев получил множественные ранения после стрельбы в Махачкале
Боец ММА Тимур Хизриев получил «множественные травматические ранения» после стрельбы в Махачкале. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он перенес операцию, не менее пяти пуль в него попало», — уточнил источник ТАСС в окружении спортсмена. Сейчас состояние Хизриева стабилизировалось.
Стрельбу по Хизриеву двое неизвестных открыли в ночь на 16 июля. На нападавших были маски, были слышны не менее десяти выстрелов.
На записях видеокамер видно, как мужчина в белой футболке выходит из Mercedes-Benz G-класса, надевает рюкзак, а уже через пару секунд на него нападают двое и стреляют в упор. Хизриев пытался отбиваться и сбежать. Нападавшие скрылись с места преступления на белой Lada Priora.
Хизриев родился в ноябре 1995 года; он победитель Grand-Prix Berkut (2019) и турнира PFL (2024).
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