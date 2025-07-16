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Общество ,  
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Следователи завели дело из-за гибели 19-летнего срочника на Сахалине

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

318-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего срочника Данилы Миняйло на Сахалине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее брат погибшего обратился к главе СК Александру Бастрыкину и в аппарат президента с просьбой о расследовании.

В сообщении правительства говорится, что дело завели по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Максимальное наказание по второй части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, 318-я военная прокуратура гарнизона начала проверку.

В правительстве отметили, что не получали обращений от родственников погибшего юноши, и заявили о готовности оказать им необходимые и положенные меры поддержки.

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Фото:сервис «Яндекс Карты»

Срочник скончался 7 июля, когда находился в военной части на Сахалине, сообщало «Осторожно, новости». По словам близких, Данилу Миняйло призвали в армию 3 июля, его сочли полностью годным, хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки. Юноша только начинал проходить курс молодого бойца, когда его доставили в госпиталь в Южно-Сахалинске с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Солдат впал в кому и умер в тот же день.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Софья Полковникова
Сахалин срочная служба уголовное дело
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