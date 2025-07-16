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Военная операция на Украине ,  
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Глава Кривого Рога сообщил о масштабных отключениях света на фоне взрывов

Глава Кривого Рога Вилкул сообщил о масштабных отключениях света на фоне взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге зафиксировали масштабные отключения света, сообщил глава города Юрий Вилкул в телеграм-канале.

Систему водоснабжения переводят на генераторы. Возможно, проседание давления в домах, предупредил Вилкул.

Ранее «Суспiльне» сообщило, что взрывы были слышны в Днепре и Кривом Роге. Глава Днепропетровской военной обладминистрации Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге возник пожар.

В Чугуеве Харьковской области сообщили о пожаре после взрывов
Политика

В Харькове ночью зафиксировали семь взрывов, сообщил в телеграм-канале глава города Игорь Терехов. Одно из предприятий в городе загорелось.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. В области сработала система ПВО, пишет «РБК Украина».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полина Минаева
Кривой Рог Украина взрывы отключение электричества
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