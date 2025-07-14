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Военная операция на Украине ,  
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В Чугуеве Харьковской области сообщили о пожаре после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Чугуеве Харьковской области произошел пожар после взрывов, какой именно объект горит — не уточняется. О пожаре сообщил, в частности, местный телеграм-канал «Чугуев Life».

«Сообщают о сильном пожаре. Лучше сейчас держать окна закрытыми, чтобы не дышать гарью», — говорится в сообщении, опубликованном в канале.

О пожаре в Чугуеве также сообщает «Суспільне Харків». Кроме того, «Суспiьне» сообщает о взрыве в Харькове.

В Харькове раздались взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Евгений Вахляев
Харьковская область Украина Военная операция на Украине пожар
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