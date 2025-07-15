В Харькове прогремел седьмой взрыв

В Харькове были слышны семь взрывов, сообщил в телеграм-канале глава города Игорь Терехов.

О первом взрыве Терехов написал в 23:10 мск. Затем в течение нескольких минут он сообщил еще о шести. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова, взрывов было восемь, они зафиксированы в Киевском районе города.

На одном из предприятий в городе возник пожар, добавил Терехов.

«Суспiльне» сообщило, что взрывы были слышны также в Днепре и Кривом Роге. Глава Днепропетровской военной обладминистрации Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге возник пожар. «Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах», — добавил он.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. В области сработала система ПВО, пишет «РБК Украина».

Ранее вечером 15 июля взрыв раздался в Одесской области, сообщило «Суспiльне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.