В Харькове прогремел седьмой взрыв
В Харькове были слышны семь взрывов, сообщил в телеграм-канале глава города Игорь Терехов.
О первом взрыве Терехов написал в 23:10 мск. Затем в течение нескольких минут он сообщил еще о шести. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова, взрывов было восемь, они зафиксированы в Киевском районе города.
На одном из предприятий в городе возник пожар, добавил Терехов.
«Суспiльне» сообщило, что взрывы были слышны также в Днепре и Кривом Роге. Глава Днепропетровской военной обладминистрации Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге возник пожар. «Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах», — добавил он.
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В области сработала система ПВО, пишет «РБК Украина».
Ранее вечером 15 июля взрыв раздался в Одесской области, сообщило «Суспiльне».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов