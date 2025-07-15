В результате атаки дронов в Воронеже пострадало здание детского сада
При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины в Воронеже было повреждено здание детского сада, сообщил мэр города Сергей Петрин.
«В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние», — написал он в своем телеграм-канале.
Петрин также уточнил, что в ближайшее время изменят движение общественного транспорта, автобусы перенаправят по другим улицам.
Минобороны ранее отчиталось об уничтожении 55 беспилотников за ночь над несколькими регионами России, 12 из них сбили над Воронежской областью.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков пострадали 16 человек, из них 15 в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа. Кроме этого, повреждения получили несколько квартир, в пригороде и в одном из районов — частные дома, машины и торговые объекты.
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