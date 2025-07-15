Жившая в пещере с детьми россиянка ранее работала репетитором в Гоа

Нина Кутина (в центре) (Фото: Office of the Superintendent of Police, Uttara Kannada District, Кarnataka)

Найденная полицией в пещере в окрестностях индийского города Гокарна 40-летняя россиянка Нина Кутина ранее работала репетитором русского языка и литературы в Гоа. Об этом сообщает The New York Times.

Скрытую за занавесками из красных сари пещеру, в которой Кутина проживала вместе с двумя дочерьми четырех и шести лет, случайно заметил полицейский патруль во время обхода лесной зоны, подверженной оползням. Внутри были свечи, фотографии индуистских божеств и примитивная кухня на дровах. Женщина рассказала, что использовала это место как уединенный ретрит — там она занималась йогой, готовила овощное карри и жила «в гармонии с природой».

Как сообщает NYT, Кутина отказалась покинуть пещеру добровольно, заявив полиции, что хочет «оставаться в лесу и молиться Богу». Учитывая угрозу оползней, полицейские забрали женщину и детей в приют.

«Наша мирная жизнь в пещере окончена, дом разрушен... За все годы под открытым небом ни одна змея или зверь нас не тронули», — говорится в электронном письме, которое россиянка написала родственникам из приюта.

По данным полиции и иммиграционных служб, Кутина впервые прибыла в Индию по деловой визе в 2016 году, затем выезжала в Непал, а в 2020-м снова вернулась по туристической визе — уже с тремя детьми. Позже в Индии у нее родилась младшая дочь. Старший сын погиб в 2024 году в аварии, а местонахождение младшего сына остается неизвестным.

Сейчас женщина и ее дочери находятся под наблюдением иммиграционной службы в Бангалоре. Индийские власти начали процедуру депортации.

Полиция Индии обнаружила Кутину и двух ее дочерей в пещере, расположенной в районе холмов Раматиртха в округе Кумта, в субботу, 12 июля.

По информации правоохранительных органов, Кутина, также известная под псевдонимом Мохи, прибыла в Индию по деловой визе. После нахождения в Гоа она направилась в прибрежный город Гокарна, который считается центром паломничества и духовных практик. Оттуда она отправилась в пещеру, где, по данным полиции, провела около двух недель.

Холмы Раматиртха находятся недалеко от города Кумта в районе Уттара-Каннада. Это малонаселенная и труднодоступная местность, которая считается популярной среди духовных искателей и аскетов.

Город Гокарна, куда ранее прибыла россиянка, считается священным местом для индуистов и привлекает последователей йоги и медитативных практик со всего мира.