Жившая в пещере с детьми россиянка ранее работала репетитором в Гоа
Найденная полицией в пещере в окрестностях индийского города Гокарна 40-летняя россиянка Нина Кутина ранее работала репетитором русского языка и литературы в Гоа. Об этом сообщает The New York Times.
Скрытую за занавесками из красных сари пещеру, в которой Кутина проживала вместе с двумя дочерьми четырех и шести лет, случайно заметил полицейский патруль во время обхода лесной зоны, подверженной оползням. Внутри были свечи, фотографии индуистских божеств и примитивная кухня на дровах. Женщина рассказала, что использовала это место как уединенный ретрит — там она занималась йогой, готовила овощное карри и жила «в гармонии с природой».
Как сообщает NYT, Кутина отказалась покинуть пещеру добровольно, заявив полиции, что хочет «оставаться в лесу и молиться Богу». Учитывая угрозу оползней, полицейские забрали женщину и детей в приют.
«Наша мирная жизнь в пещере окончена, дом разрушен... За все годы под открытым небом ни одна змея или зверь нас не тронули», — говорится в электронном письме, которое россиянка написала родственникам из приюта.
По данным полиции и иммиграционных служб, Кутина впервые прибыла в Индию по деловой визе в 2016 году, затем выезжала в Непал, а в 2020-м снова вернулась по туристической визе — уже с тремя детьми. Позже в Индии у нее родилась младшая дочь. Старший сын погиб в 2024 году в аварии, а местонахождение младшего сына остается неизвестным.
Сейчас женщина и ее дочери находятся под наблюдением иммиграционной службы в Бангалоре. Индийские власти начали процедуру депортации.
Полиция Индии обнаружила Кутину и двух ее дочерей в пещере, расположенной в районе холмов Раматиртха в округе Кумта, в субботу, 12 июля.
По информации правоохранительных органов, Кутина, также известная под псевдонимом Мохи, прибыла в Индию по деловой визе. После нахождения в Гоа она направилась в прибрежный город Гокарна, который считается центром паломничества и духовных практик. Оттуда она отправилась в пещеру, где, по данным полиции, провела около двух недель.
Холмы Раматиртха находятся недалеко от города Кумта в районе Уттара-Каннада. Это малонаселенная и труднодоступная местность, которая считается популярной среди духовных искателей и аскетов.
Город Гокарна, куда ранее прибыла россиянка, считается священным местом для индуистов и привлекает последователей йоги и медитативных практик со всего мира.
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