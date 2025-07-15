В Омской области девочка чуть не съела таблетку для травли крыс
Годовалая девочка нашла на полу и взяла в рот таблетку для травли крыс, в тот момент она была в гостях у бабушки в Черлакском районе Омской области, сообщает Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале.
Ребенка осмотрел врач, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, говорится в сообщении.
В СК отметили, что отравления детей происходят чаще всего из-за того, что опасные для жизни вещества лежат в доступных местах. Если родители не обеспечивают безопасность ребенка, их могут наказать вплоть до уголовной ответственности, предусмотренной статьями 118 и 109 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и причинение смерти по неосторожности.
В январе следователи Приморья возбудили уголовное дело после того, как нескольких школьников доставили в больницу с признаками отравления. Дело тогда завели по ч. 1 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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