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Выросло число отравившихся на банкете в Екатеринбурге

Роспотребнадзор: число отравившихся на банкете в Екатеринбурге выросло до 21
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге увеличилось количество заболевших после банкета в зале «Версаль» — пока подтвержден 21 случай кишечной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сальмонеллез подтвержден у семи человек.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что 12 человек госпитализированы после банкета. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным Роспотребнадзора, блюда для торжества в «Версале» приготовила компания «Ричмонд Рест». Проверка показала, что один из сотрудников пищеблока оказался переносчиком сальмонеллы. Выявлены и иные нарушения: у персонала отсутствовали медицинские книжки и прививки, оборудование не маркировалось, а продукцию хранили с нарушением требований.

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Банкетный зал &laquo;Версаль&raquo;, Екатеринбург

«Деятельность ООО «Ричмонд Рест» прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ) подтвердили РБК, что отравившимися на банкете оказались студенты вуза. В учебном заведении не уточнили число пострадавших.

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Екатеринбург Роспотребнадзор отравление массовое отравление студенты
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