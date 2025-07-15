Роспотребнадзор: число отравившихся на банкете в Екатеринбурге выросло до 21

Выросло число отравившихся на банкете в Екатеринбурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге увеличилось количество заболевших после банкета в зале «Версаль» — пока подтвержден 21 случай кишечной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сальмонеллез подтвержден у семи человек.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что 12 человек госпитализированы после банкета. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным Роспотребнадзора, блюда для торжества в «Версале» приготовила компания «Ричмонд Рест». Проверка показала, что один из сотрудников пищеблока оказался переносчиком сальмонеллы. Выявлены и иные нарушения: у персонала отсутствовали медицинские книжки и прививки, оборудование не маркировалось, а продукцию хранили с нарушением требований.

«Деятельность ООО «Ричмонд Рест» прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ) подтвердили РБК, что отравившимися на банкете оказались студенты вуза. В учебном заведении не уточнили число пострадавших.