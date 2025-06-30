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Общество ,  
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В Волгограде задержали подростков по делу об экстремистском сообществе

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Волгограде четырех подростков обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает пресс-служба СК по региону.

Следствие считает, что организатором выступил 17-летний местный житель. Он, придерживаясь радикальных взглядов и идеологии о межнациональной и политической ненависти, создал для пропаганды своих убеждений в «популярном мессенджере» открытый канал. Там подозреваемый призывал к насилию в отношении представителей отдельных национальных и религиозных групп.

Также установлено, что подросток разрабатывал план незаконных публичных акций в Волгограде, направленных на дискредитацию властей и возбуждение не только национальной, но и социальной розни. Он вовлек в свою группу еще нескольких несовершеннолетних. Все они встречались в арендованном организатором гараже.

Следователи зафиксировали ряд преступлений, совершенных подростками. В частности, фигурантам вменяются поджоги автомобилей, принадлежавших выходцам из республик России и ближнего зарубежья. Эти действия, как отмечают в СК, носили явно выраженный экстремистский характер.

В ходе обысков в гараже сотрудники СКР, МВД и УФСБ обнаружили и изъяли взрывчатое вещество «промышленного производства».

В СКР возбудили дела по статьям о организации экстремистской организации и участии в ней, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ и умышленном уничтожении чужого имущества — ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК, ч. 2 ст. 280 УК, ст. 222.1 УК, ч. 2 ст. 167 УК. Максимальное наказание предусматривает статья об организация экстремистского сообщества — до 10 лет лишения свободы.

Организатора сообщества по решению суда заключили под стражу, остальные участники находятся под домашним арестом.

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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В феврале в Башкирии задержали 16-летнего и 17-летнего местных жителей. Их подозревают в участии в экстремистской организации. Поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный в начале января в соцсетях видеоролик, на котором подростки сжигают флаг Российской империи на фоне стелы Бурзянского района республики.

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Теги
Полина Дуганова
подростки экстремистская организация Волгоград Следственный комитет задержание
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