Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Документ опубликован на сайте парламента.
Проект зарегистрирован под номером 13472. Если парламент поддержит инициативу, то действие военного положения и мобилизации будет продлено с августа до ноября 2025 года.
С начала вооруженного конфликта Москвы и Киева Верховная рада регулярно продлевает военное положение и мобилизацию примерно каждые 90 дней. Последний раз продление было сделано в апреле.
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