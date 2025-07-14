Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Документ опубликован на сайте парламента.

Проект зарегистрирован под номером 13472. Если парламент поддержит инициативу, то действие военного положения и мобилизации будет продлено с августа до ноября 2025 года.

С начала вооруженного конфликта Москвы и Киева Верховная рада регулярно продлевает военное положение и мобилизацию примерно каждые 90 дней. Последний раз продление было сделано в апреле.