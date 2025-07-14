В Сочи полиция начала проверку после драки на канатной дороге
Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге», — сообщило ведомство.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
«РИА Новости» сообщило со ссылкой на сочинскую полицию, что обращений в УВД от граждан по поводу драки не поступало.
«Обращений не было, в ходе мониторинга СМИ выявили публикацию, зарегистрировали и проводим проверку», — сказал собеседник информагентства.
Драка произошла в очереди на канатную дорогу в прошедшие выходные в Сочи, сообщил Sochi1.ru. Один из горнолыжных курортов запустил акцию — подъем в горы всего за 100 руб. В большой очереди на аттракцион подрались мужчины, при этом досталось и стоящей рядом девушке. Молодой человек ударил женщину кулаком в лицо, а когда та упала, пнул ее ногой.
Курорт, организовавший акцию, пока никак не прокомментировал произошедшее.
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