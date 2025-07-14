 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Сочи полиция начала проверку после драки на канатной дороге

В Сочи полиция начала проверку после драки на канатной дороге
Video

Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге», — сообщило ведомство.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Производитель заявил о риске сбоя канатных дорог из-за иностранного софта
Бизнес
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«РИА Новости» сообщило со ссылкой на сочинскую полицию, что обращений в УВД от граждан по поводу драки не поступало.

«Обращений не было, в ходе мониторинга СМИ выявили публикацию, зарегистрировали и проводим проверку», — сказал собеседник информагентства.

Драка произошла в очереди на канатную дорогу в прошедшие выходные в Сочи, сообщил Sochi1.ru. Один из горнолыжных курортов запустил акцию — подъем в горы всего за 100 руб. В большой очереди на аттракцион подрались мужчины, при этом досталось и стоящей рядом девушке. Молодой человек ударил женщину кулаком в лицо, а когда та упала, пнул ее ногой.

Курорт, организовавший акцию, пока никак не прокомментировал произошедшее.

Читайте РБК в Telegram.

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
происшествия Сочи канатная дорога драка полиция
Материалы по теме
Федор Смолов впервые прокомментировал драку в «Кофемании»
Спорт
Подростки устроили драку со стрельбой в Красноярске
Общество
Выпускники в Казани устроили массовую драку в день последнего звонка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Врачи описали состояние пострадавших от удара молнии по пляжу женщин Общество, 17:28
«Спартак» продлил контракт с Мартинсом Спорт, 17:25
Путин назвал неактуальными слова из песни про «10 девчонок на 9 ребят» Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
World Aquatics опубликовала флаг России в протоколах заплывов на ЧМ Спорт, 17:09
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк Общество, 17:07
MWM узнал, что Трамп даст Украине дальнобойные ракеты Политика, 16:53
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Удмуртии студента осудили на 12,5 лет за поджог релейного шкафа Общество, 16:50
Почему soft skills важны в современном мире Тренды, 16:49
Во Франции лошадь сбежала с парада в честь Дня взятия Бастилии. Видео Общество, 16:47
Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии CIES Спорт, 16:41
В ЕС предупредили о прекращении трансатлантической торговли из-за Трампа Политика, 16:37
В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами Общество, 16:34
Чем известен Борис Акунин, которого в России заочно осудили на 14 лет 16:33