Песков связал с фейками сообщения о призыве Трампа «надавить на Москву»
Сообщения в средствах массовой информации о возможных ударах Киева по Москве и Санкт-Петербургу обычно оказываются ложными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая риторика не только сейчас появилась. Как правило, это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — передает его слова корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос, обратил ли Кремль внимание на появление в СМИ подобных публикаций о возможных ударах. В частности, речь идет о сообщении колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса.
Он со ссылкой на источник написал, что во время недавнего разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Вашингтон призвал Киев «усилить давление» на российского президента Владимира Путина.
Со слов собеседника, Трамп поинтересовался, почему Украина не наносит удары по Москве. В ответ Зеленский заявил: «Мы можем, если вы нам дадите оружие».
Накануне Трамп объявил, что США также могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot. В тот же день журнал Military Watch Magazine со ссылкой на источники написала, что Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, а также ракеты большой дальности, способных поражать цели в глубине территории России.
Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
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