В ООН предупредили об угрозе голода для 16 млн сирийцев из-за засухи
Из-за самой масштабной за последние 60 лет засухи в Сирии более 16 млн граждан могут столкнуться с голодом, сообщает AFP со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO) в Сирии.
Урожай пшеницы снизится максимум до 2,7 млн т, минимум — до 2,5. Таким количеством нельзя прокормить местных жителей, сказал помощник представителя организации ООН Хайя Абу Ассаф. Он добавил, что «около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия».
По словам Абу Ассафа, в Сирии количество осадков серьезно уменьшилось в сравнении с предыдущими годами. «В стране не было таких плохих климатических условий за последние 60 лет», — сказал представитель организации ООН.
Погодные условия затронули 75 процентов возделываемых площадей, подчеркнул Абу Ассаф.
До начала гражданской войны в 2011 году Сирия была достаточно богата пшеницей и не зависела от импорта, она производила в среднем 4,1 млн т в год. С 2011 года конфликт длится уже 14 лет, экономика Сирии разрушена, подчеркнул Абу Ассаф.
В период с 2011 по 2018 год годовой ВВП страны упал почти на две трети — с $55 млрд до $20 млрд. Жизнь 80% сирийцев за годы войны опустилась ниже черты бедности, а ее продолжительность сократилась на 20 лет. Страна страдает от нехватки врачей и медсестер, учителей, технических специалистов, квалифицированных государственных служащих, описал ранее ситуацию чрезвычайный и полномочный посол Александр Аксененок.
В декабре в Сирии сменилась власть — пал режим Башара Асада, президентом стал лидер оппозиции Ахмед Хусейн аш-Шараа. Новые власти обратились к мировому сообществу с просьбой помочь восстановить разрушенную экономику страны. Евросоюз снял с Сирии санкции, частично то же сделали и США.
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