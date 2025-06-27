 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ООН предупредили об угрозе голода для 16 млн сирийцев из-за засухи

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Из-за самой масштабной за последние 60 лет засухи в Сирии более 16 млн граждан могут столкнуться с голодом, сообщает AFP со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO) в Сирии.

Урожай пшеницы снизится максимум до 2,7 млн т, минимум — до 2,5. Таким количеством нельзя прокормить местных жителей, сказал помощник представителя организации ООН Хайя Абу Ассаф. Он добавил, что «около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия».

По словам Абу Ассафа, в Сирии количество осадков серьезно уменьшилось в сравнении с предыдущими годами. «В стране не было таких плохих климатических условий за последние 60 лет», — сказал представитель организации ООН.

Погодные условия затронули 75 процентов возделываемых площадей, подчеркнул Абу Ассаф.

Взрывы прогремели на военных объектах в Сирии
Политика
Фото:AlMayadeenNews / X

До начала гражданской войны в 2011 году Сирия была достаточно богата пшеницей и не зависела от импорта, она производила в среднем 4,1 млн т в год. С 2011 года конфликт длится уже 14 лет, экономика Сирии разрушена, подчеркнул Абу Ассаф.

В период с 2011 по 2018 год годовой ВВП страны упал почти на две трети — с $55 млрд до $20 млрд. Жизнь 80% сирийцев за годы войны опустилась ниже черты бедности, а ее продолжительность сократилась на 20 лет. Страна страдает от нехватки врачей и медсестер, учителей, технических специалистов, квалифицированных государственных служащих, описал ранее ситуацию чрезвычайный и полномочный посол Александр Аксененок.

В декабре в Сирии сменилась власть — пал режим Башара Асада, президентом стал лидер оппозиции Ахмед Хусейн аш-Шараа. Новые власти обратились к мировому сообществу с просьбой помочь восстановить разрушенную экономику страны. Евросоюз снял с Сирии санкции, частично то же сделали и США.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сирия засуха голод
Материалы по теме
Взрывы прогремели на военных объектах в Сирии
Политика
Al-Maalomah сообщил об атаке на американскую базу в Сирии
Политика
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
МИД России объявил демарш послу Германии Политика, 18:58
ЦСКА разгромил «Амкал» в первом матче во главе с новым тренером Спорт, 18:56
В Москве отремонтируют 60 советских неоклассических домов Город, 18:54
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Тело выпавшего за борт катера мальчика обнаружили в Химках Общество, 18:41
Кир Стармер извинился за фразу об «острове чужих» в Великобритании Политика, 18:39
В Госдуме назвали условие ужесточения санкций против Telegram и WhatsApp Технологии и медиа, 18:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Синоптики пообещали новый циклон с дождем в Москве Город, 18:29
Армянская церковь: чем отличается, кто руководит, отношения с властью База знаний, 18:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
«Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года Спорт, 18:18
Путин на прогнозы обвала экономики ответил словами «сами скоро сдохнут» Политика, 18:06
Исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР в сентябре Спорт, 18:01
Хакеры украли $2 млрд из криптосервисов в 2025 году. Кто стоит за атаками Крипто, 18:01